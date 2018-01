Britse graaf slachtte 43 jaar geleden de nanny af: zijn weduwe "onterfde haar drie kinderen en laat alles na aan goede doel" Joeri Vlemings

Bron: Daily Mail 0 ap Lady Lucan op een foto uit 1975. 43 jaar geleden vermoordde John Bingham, de zevende graaf van Lucan, op beestachtige wijze de 29-jarige nanny van zijn kinderen en verdween hij spoorloos. In september vorig jaar stapte zijn echtgenote Veronica, die Lord Lucan destijds eigenlijk viseerde om te doden, op 80-jarige leeftijd uit het leven. Ze zou haar eigen kinderen uit haar testament geschrapt hebben en alles nalaten aan het goede doel. Dat meldt de Daily Mail, die spreekt van "wraak vanuit het graf".

Veronica Lucan - née Duncan - dacht verkeerdelijk dat ze Parkinson had en maakte zelf een einde aan haar leven met een cocktail van alcohol en slaappillen. Dat bleek vorige week uit een gerechtelijk onderzoek. Ze dacht dat ze Parkinson had opgelopen door de medicatie die ze van haar man moest slikken. Die deed iedereen geloven dat Veronica Lucan krankzinnig was. Lady Lucan was vermoeid, sliep amper, verloor haar reukzin, was vergeetachtig, had angstaanvallen en ontdekte dat haar rechterhand beefde. Ze was ervan overtuigd dat ze Parkinson had, maar de lijkschouwing toonde aan dat haar hersenfuncties normaal waren.

De laatste jaren had ze als een kluizenaarster geleefd. Sinds de jaren 80 had ze zelfs niet meer gesproken met haar zus of met haar drie kinderen, George, Frances en Camilla. Haar kleinkinderen heeft ze nooit gezien. Dochter Camilla zei aan de Daily Mail: "Mama heeft haar erfenis nagelaten aan Shelter, een liefdadigheidsorganisatie voor daklozen".

Mysterieuze verdwijning

Hoe groot de nalatenschap van Lady Lucan is, is niet bekend. Haar woonst in de Londense wijk Belgravia zou meer dan drie miljoen euro waard zijn, maar op de zitting voor de rechtbank getuigde een vriend dat ze het financieel moeilijk leek te hebben. Volgende maand worden haar bezittingen geveild, onder meer een olieportret van haar man.

De familie zou verdeeld geweest zijn over de mysterieuze verdwijning van Lord Lucan, die vluchtte nadat hij op 7 november 1974 Sandra Rivett, de nanny van de kinderen, gruwelijk had vermoord. Hij zou in de kelder Rivett verward hebben met zijn eigen vrouw, met wie hij na een erg ongelukkig huwelijk verwikkeld was in een vechtscheiding en een hevige strijd om het hoederecht van de kinderen.

AFP George Bingham, zoon van Lord Lucan, is de achtste graaf van Lucan.

Toen Lady Lucan beneden poolshoogte kwam nemen, begon de graaf - niet voor het eerst - ook op haar te slaan. Het was van in het begin de bedoeling geweest om háár te vermoorden. Maar Veronica slaagde erin te ontsnappen en in een café alarm te slaan. Lord Lucan vluchtte weg in zijn auto. Die werd later, bevlekt met bloed, teruggevonden, maar zijn lichaam niet. Hij werd nooit meer in het openbaar gezien, al zou hij door de jaren heen wel gespot zijn in Australië, Nieuw-Zeeland, Ierland en Zuid-Afrika.

In 1999 werd Lord Lucan - aka 'Lucky Lucan' wegens zijn gokverslaving - officieel doodverklaard, maar pas in 2016 werd er ook een akte van vermoedelijk overlijden opgesteld. Zo werd George de achtste graaf van Lucan. Volgens Lady Lucan had haar echtgenoot na de moord de ferry genomen en was hij in het midden van het Kanaal van boord gesprongen, tussen de draaiende schroeven zodat hij niet teruggevonden zou worden. Ze noemde die laatste daad van hem "moedig".

Met vragen over zelfdoding kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813.

AFP George Bingham met zijn vrouw, Anne-Sofie Foghsgaard.