Britse gezichtsherkenning hapert compleet

04 juli 2019



Bron: ANP/BuzzT 0 In de strijd tegen misdaad gebruikt de politie van Londen al jaren gezichtsherkenning. Camera's scannen mensen in een massa en vergelijken de gezichten met een database. Wanneer ze iemand zien die gezocht wordt, slaat het systeem alarm. Maar dat systeem, Live Facial Recognition, hapert aan alle kanten. Vier op de vijf 'herkende' personen, bleken onschuldig en hadden niets misdaan, melden tv-zender Sky News enThe Guardian.

Ze baseren zich op de universiteit van Essex, die voor de politie van Londen naar het camerasysteem heeft gekeken. De onderzoekers roepen de politie op om te stoppen met de gezichtsherkenning.



De universiteit keek naar zes recente situaties waarbij de politie mensenmenigtes heeft gescand. Daarbij kwamen 42 'matches' met de database. Maar van die 42 herkende personen werden slechts acht mensen daadwerkelijk gezocht.



De andere 34 keer sloeg het systeem alarm om niets. In sommige gevallen stonden de mensen die gezocht werden, voor wie de onschuldige passanten dus werden aangezien, zelfs onterecht op de lijst: rechercheurs hadden al lang en breed vastgesteld dat ze niets misdaan hadden, maar dat was niet verwerkt.

In China is gezichtsherkenning met op termijn 570 miljoen camera's alomtegenwoordig. Een start-up zet ginds eveneens volop in op persoonsherkenning aan de hand van de wandelgang.