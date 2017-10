Britse gevechtstoestellen onderscheppen toestel van Ryanair na 'veiligheidsincident' 11u21

Bron: Belga 0 EPA Archiefbeeld van gevechtsvliegtuigen van de Royal Air Force (RAF). Gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht hebben na een alarm een passagiersvliegtuig van Ryanair naar de Londense luchthaven Stansted begeleid. Het toestel was eigenlijk onderweg van Kaunas in Litouwen naar Luton Airport, 50 kilometer ten noorden van de Britse hoofdstad.

Het toestel landde veilig op de afgezette landingsbaan, waarna de passagiers het konden verlaten. De inzittenden worden per bus naar Luton gebracht. Het is nog niet duidelijk waarom en door wie er alarm is geslagen. Een Britse krant sprak van een bomalarm. Stansted is de luchthaven die is aangewezen voor opvang van vliegtuigen in geval van alarm of een noodsituatie.



Na het alarm stuurde de RAF van de basis Coningsby in Oost-Engeland Typhoon-jets de lucht in, die het vliegtuig opvingen en escorteerden.