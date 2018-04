Britse geldexpert naar rechter tegen Facebook wegens laster TTR

23 april 2018

18u20

Bron: Belga 0 Financieel expert Martin Lewis, een Britse tv-figuur, heeft vandaag een klacht wegens laster ingediend tegen Facebook. Volgens Lewis zijn er tientallen valse advertenties op de netwerksite verschenen met zijn gezicht en naam.

Lewis wil een precedent scheppen. Hij beloofde schadevergoedingen aan goede doelen te schenken. Facebook doet niet genoeg om misbruik van zijn identiteit door fraudeurs tegen te gaan, vindt de expert.

"Ik heb er genoeg van. Dit brengt mijn reputatie in het gedrang en het schaadt mensen die ter goeder trouw geld overmaken aan oplichters. Er zijn mensen die veel geld kwijtgespeeld zijn. Sommigen willen mij niet meer spreken omdat ze mijn gezicht op de advertenties hebben gezien en ervan overtuigd zijn dat ik het was die hen heeft opgelicht", aldus Lewis. "Ik hoop dat ik het juridische pad effen voor anderen die zich in dezelfde situatie bevinden."

Facebook ontkent de beschuldigingen. "Wij laten zulke misleidende of valse advertenties niet toe op Facebook", zegt het bedrijf. "We hebben Martin Lewis uitgelegd dat hij elke advertentie moet melden die in strijd is met zijn rechten. Dan worden ze ingetrokken."