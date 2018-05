Britse geheime dienst wil met reclamespot meer vrouwen rekruteren kv

24 mei 2018

18u17

Bron: BBC, The Guardian 0 De Britse geheime dienst MI6 heeft een reclamespotje klaar waarmee ze vrouwen en etnische minderheden wil aansporen om bij de inlichtingendienst aan de slag te gaan. De medewerkers zullen helpen bij de rekrutering van nieuwe geheimagenten en ingezamelde inlichtingen onderzoeken.

Na de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werd de Britse Secret Intelligence Service overstelpt met spontane sollicitaties, maar de dienst wil haar zoektocht verruimen.

MI6 wil 800 nieuwe mensen aannemen tegen 2021. Uit cijfers van maart 2016, toen de organisatie 2500 mensen in dienst had, blijkt dat slechts 24,1 procent van de leidinggevenden en 37,8 procent van de niet-leidinggevenden bij MI6 vrouwen zijn. Geen enkele leidinggevende was van zwarte, Aziatische of een minderheidsorigine, slechts 6,8 procent van de niet-leidinggevenden was dat wel.

James Bond

Het openingsbeeld van het spotje, dat vanavond zal uitgezonden worden op Channel 4 News, lijkt net een scène uit een James Bond-film: de dreiging van een naderende haai, donkere kleuren en angstaanjagende muziek.

Maar dan maakt MI6 meteen komaf met alle James Bond-verwijzingen. Centraal in het filmpje staan een zwarte moeder met haar zoontje. "We zijn medewerkers van de inlichtingendienst, maar we doen niet wat je denkt", zegt de offscreenstem. "Het draait niet om je hoofd koel houden in de haaientank. Het gaat om het oppikken van stille tekenen die van tel zijn."

De moeder stelt haar kind gerust en het duo lacht. “In het geheim zijn we net zoals jullie”, luidt de campagneslogan aan het eind van de spot.

Uitdagingen

Volgens Alex Younger, hoofd van de Britse geheime dienst, heeft MI6 nood aan meer diversiteit “om de uitdagingen waar we voor staan aan te kunnen” en om groepsdenken te vermijden. De instelling is immers helemaal niet op zoek naar nieuwe James Bonds. "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een einde te maken aan de mythe waardoor potentiële kandidaten zichzelf nog te vaak uitsluiten. Mijn boodschap is duidelijk: er is geen standaard MI6-officier. Als je hebt wat nodig is, solliciteer dan om je bij ons aan te sluiten."

“We willen mensen bij MI6 die er nooit eerder aan gedacht hebben om zich bij MI6 aan te sluiten”, zegt hij.

Drie functies

Medewerkers van de inlichtingendienst kunnen drie verschillende functies vervullen. Ze benaderen individuen die mogelijk toegang hebben tot geheime informatie en bijgevolg door MI6 gerekruteerd kunnen worden om te opereren als geheimagent. Een tweede groep knoopt relaties aan met deze agenten en onderhoudt ze. De derde categorie onderzoekt of de informatie die de agenten aanleveren waardevol is.

