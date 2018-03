Britse financiële toezichthouder: "We zullen nog tot 2064 schulden van brexit moeten aflossen" Joeri Vlemings

13 maart 2018

18u08

Bron: Independent 1 Scheiden kost geld. Dat zullen ook de Britten geweten hebben. Zij stemden voor de brexit en volgens de Britse financiële toezichthouder zal het Verenigd Koninkrijk nog tot 2064 schulden moeten afbetalen aan de Europese Unie.

Het Verenigd Koninkrijk zal nog tot 45 jaar na de scheiding met de Europese Unie de rekening daarvan moeten betalen. Dat zegt de Britse financiële toezichthouder OBR (Office for Budget Responsibility). Zij ramen de kosten op bijna 42 miljard euro. Een bedrag van die orde had ook premier Theresa May al genoemd, maar het is de eerste keer dat er ook een termijn van aflossing berekend is. En de schulden zullen niet voor 2064 afbetaald zijn, schat het OBR.

De jaarlijkse afbetalingen zullen over een paar jaar dan wel niet zo gigantisch meer zijn, ze kunnen toch voor wrevel zorgen omdat ze grotendeels zullen dienen om de pensioenen van EU-ambtenaren te bekostigen. Voor 2019 en 2020 raamt het OBR de rekening op 18,5 miljard euro, omdat het VK dan zal moeten blijven betalen "alsof het nog altijd in de EU zou zitten". Daarna zou de jaarlijkse aflossing zakken. Tussen 2021 en 2028 zou er in totaal zo'n 20,5 miljard euro moeten gedokt worden. Maar de betalingen zouden dus wel tot 2064 lopen, met in het laatste jaar nog altijd meer dan een half miljard euro schulden.

Het OBR zei verder dat het een "zinvolle basis mist om het precieze resultaat van de lopende onderhandelingen met de EU te voorspellen".

Aflossingen spreiden

Nog volgens het rapport van de toezichthouder heeft "de Bank of England ingeschat dat de onzekerheid van de brexit de bedrijfsinvesteringen rechtstreeks met 3 of 4 procent heeft verlaagd".

De Britse overheid zou de schulden eventueel sneller kunnen aflossen, maar dat raadt een woordvoerder af. Beter zou het volgens hem zijn de financiële verplichtingen over een langere periode te spreiden om de impact op de beurs van de bevolking enigszins te beperken.

De woordvoerder zei: "We willen onze rekeningen wel betalen, maar wanneer het echt moet. Als je het zou betrekken op je eigen financiën, dan wil je de rekening niet betalen voordat het echt moet, omdat we dat geld dan liever vandaag investeren." De woordvoerder vindt dat "een belangrijk onderhandelingsprincipe voor het VK".