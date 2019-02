Britse familie die in Syrië wordt vastgehouden, beweert dat ze “per ongeluk” lid werd van IS Karen Van Eyken

18 februari 2019

10u44

Bron: The Daily Telegraph, Channel 4, Daily Mail 19 Een Britse familie uit Didsbury nabij Manchester verliet het Verenigd Koninkrijk in 2014 naar eigen zeggen voor een vakantie in Turkije, maar kwam terecht in Syrië. En daar werd ze “per ongeluk” lid van IS. Nu wil de familie terugkeren.

Het gezin had in 2014 een reis naar Turkije gepland maar “belandde in Syrië”. Shabina Aslam (29) beweert dat de gezinsleden nooit wisten dat ze in werkelijkheid op weg waren naar het zogenoemde kalifaat. Volgens haar had een kennis gezegd dat ze naar Turkije zouden gaan.

“Ik heb nergens spijt van, want we gingen gewoon met vakantie, maar dan is het hier op uitgedraaid”, heeft Shabina aan de Britse zender Channel 4 verklaard. “Hoe het is gebeurd , weten we niet maar sindsdien hebben we meerdere keren geprobeerd om te ontsnappen”, zei ze nadat de familie door Syrische Vrije Leger werd opgepakt nabij Hajin.

Shabina Aslam, haar moeder Safiya Zaynab (51) en zus Alireza Sabar (17) legden uit dat ze het Verenigd Koninkrijk missen. Nu hebben ze een wanhopige oproep gedaan om te mogen terugkeren tijdens het interview met Channel 4.

“We missen allemaal ons vroegere leven, we missen onze vrijheid en willen opnieuw zonder angst kunnen leven”, zei Shabina. De zussen kregen in Syrië zelf kinderen. De echtgenoot van Shabina sneuvelde een jaar geleden. “We willen weer naar het Verenigd Koninkrijk. Ik wil dat mijn kinderen een normaal leven kunnen leiden.”

De echtgenoot van Safiya Zaynab (51), Sabar Aslam, woont nog steeds in Didsbury en zegt dat hij al een aantal keren door de politie is ondervraagd.

De man scheidde in 2014 van zijn vrouw. Hij vertelde aan ‘The Daily Telegraph’: “Mijn vrouw en dochters hebben me vier jaar geleden verlaten en dat is voor mij het einde van het verhaal. Het zijn helemaal geen dappere mensen. Ik had nooit gedacht dat ze zouden toetreden tot IS.”