Britse extreemrechtse leider Tommy Robinson krijgt celstraf voor minachting gerecht

05 juli 2019

21u55

Bron: Belga 2 Tommy Robinson, een uithangbord van extreemrechts in Groot-Brittannië, is schuldig bevonden aan minachting van het gerecht en veroordeeld tot een effectieve celstraf. De strafmaat, die kan oplopen tot twee jaar, zal later uitgesproken worden.

Tommy Robinson is de stichter van de English Defence League, een extreemrechtse groep. Robinson werd vervolgd omdat hij verdachten filmde en de beelden op internet verspreidde, hoewel er beperkingen van kracht waren voor de media om het proces te coveren.

In mei 2018 kreeg Robinson dertien maanden celstraf in de zaak. Nadat hij beroep had aangetekend, werd hij vrijgelaten op borg in afwachting van een nieuw proces. Hij sloot zich vervolgens aan bij de eurofobe partij UKip, wat ertoe leidde dat medestichter Nigel Farage de partij verliet.

