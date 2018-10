Britse expert: “Dagen Saudische kroonprins zijn geteld” mvdb

26 oktober 2018

14u13

Bron: ANP 0 De dagen dat Mohammed bin Salman (33) nog kroonprins is van Saudi-Arabië lijken geteld nu hij wordt gelinkt aan de dood van de journalist Jamal Khashoggi. Dat stelt althans Brian Lees, voormalig defensie-attaché van Groot-Brittannië in Saudi-Arabië en schrijver van het boek A Handbook of the Al Sa'ud Ruling Family of Saudi Arabia.

Volgens Lees is het waarschijnlijk dat het Saudische koningshuis Mohammed bin Salman uiteindelijk aan de kant zal schuiven en een nieuwe kroonprins zal aanstellen. "De Saudi's zullen nooit toegeven dat hij schuldig is, maar dat betekent niet dat hij veilig is", stelt Lees in een vraaggesprek met Rudaw, een Koerdische tv-zender. "Ik geloof dat de koning hem zal vervangen.”



Dat zal volgens Lees niet onmiddellijk gebeuren, en ook nog niet in de komende maanden. "Dat zou eruit zien alsof de Saudi's toegeven aan de buitenlandse druk." Een nieuwe kroonprins zal de Saudische monarchie echter wel helpen herstellen, denkt hij.



In het verleden moesten kroonprinsen in Saudi-Arabië wel vaker hun positie inleveren. Zo kwam Mohammed bin Salman ook in zijn huidige positie toen zijn voorganger Mohammed bin Nayef in 2015 werd 'onttroond'.