Britse ex-premier Tony Blair haalt hard uit naar Boris Johnson: "Shockerend, onverantwoord en gevaarlijk"

02 september 2019

12u24

De voormalige Britse premier Tony Blair haalt hard uit naar huidig eerste minister Boris Johnson en diens brexitplannen. "Wat gebeurt is shockerend, onverantwoord en gevaarlijk", zei hij vanmorgen in een speech.

De Britse premier Boris Johnson besliste vorige week om het Lagerhuis in de tweede week van september op te schorten tot 14 oktober. Dat geeft de parlementsleden maar weinig tijd om wetgeving te stemmen die een crash uit de EU zonder akkoord kan vermijden: de brexit is voorzien voor 31 oktober.

De oppositie broedt intussen wel op een plan om nog deze week een wet door het parlement te krijgen die een 'no deal' moet blokkeren. Ze zou daarbij op hulp van een kleine twintig parlementsleden uit Johnsons eigen Conservatieve partij kunnen rekenen. Maar de partijtop dreigt er mee die dissidenten uit de partij te schorsen als ze met de oppositie mee stemmen. Dat Johnson daarmee zijn nu al erg nipte meerderheid in het parlement - hij regeert met gedoogsteun van de kleine DUP - op het spel zet, zou volgens analisten niet uitmaken, omdat de premier toch op nieuwe verkiezingen aanstuurt.

“Belangrijkste verandering in ons land sinds 1945, en dat zonder goedkeuring van het parlement?”

Oud-premier Tony Blair ziet het met lede ogen aan. In een speech over de brexit vanochtend noemde hij de hele situatie “shockerend, onverantwoord en gevaarlijk". "Onze regering scheurt Groot-Brittannië uit de EU - algemeen gezien als de belangrijkste verandering in ons land sinds 1945 - in de meest extreme vorm denkbaar. En dat doet ze zonder goedkeuring van het parlement, maar met een manoeuvre om dat parlement te kortwieken, en zonder de goedkeuring van het Britse volk. In plaats daarvan vertrouwt ze op een eenmalige volksbevraging van drie jaar geleden waarin de brexiteers nergens ook maar suggereerden dat een no deal de uitkomst zou zijn."

De voormalige Labour-premier wil zijn partij wel behoeden voor nieuwe verkiezingen. Die zijn een "valstrik" van de Tories, omdat die weten dat Labour-leider Jeremy Corbyn niet erg populair is en de verkiezingen daardoor in hun voordeel zouden uitdraaien, zegt Blair.

"Als Johnson de Corbyn-kwestie voorlegt in een verkiezing kan hij slagen, ondanks het feit dat het merendeel tegen een no deal-scenario is, omdat sommigen een premierschap van Corbyn misschien nog minder zien zitten."

Labour moet in plaats daarvan ijveren voor een tweede brexitreferendum. "Dat is de enige manier om het volk te consulteren.”