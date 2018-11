Britse en Belgische politie vatten veronderstelde leider van bende mensensmokkelaars TTR

23 november 2018

20u12

Bron: Belga 0 In een gezamenlijke operatie hebben de Britse en de Belgische politie de veronderstelde leider van een Soedanees-Eritrese misdaadbende gevat die minstens achttien mensensmokkeloperaties naar Groot-Brittannië heeft opgezet. Dit meldde de Britse ambassade vanavond.

Het gaat om de 29-jarige Soedanees Abdoelrahman Omer Saleh die in augustus illegaal het Verenigd Koninkrijk is binnengekomen en in Sheffield leefde. Daar is hij op 13 november gearresteerd.

Het Belgische en het Britse parket vermoeden dat de man betrokken is bij minstens achttien smokkeloperaties waarbij migranten de bende tussen 500 en 2.500 euro betalen om, veelal in koelwagens, Groot-Brittannië binnen te raken.

Saleh is woensdag voor het Westminster Magistrates Court verschenen, nadat België een Europees aanhoudingsbevel uitvaardigde. Hij blijft in de cel en verschijnt op 19 december opnieuw, via een videolink. Op 21 december buigt het hof zich ten gronde over een uitlevering aan België, om uiteindelijk voor een Belgische rechter te verschijnen.