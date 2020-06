Britse demonstranten trekken beeld van slavenhandelaar van sokkel en gooien het in het water SVM

07 juni 2020

19u08

Bron: ANP 0 In Groot-Brittannië is opnieuw massaal geprotesteerd tegen politiegeweld en racisme. Een van de opmerkelijkste acties vond plaats in Bristol. Daar trokken demonstranten het bronzen beeld van de lokale 'held' Edward Colston van zijn sokkel en gooiden het in het water bij de haven.

Colston was een zeventiende-eeuwse zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Voordat zijn standbeeld kopje onder ging, zette een betoger nog even zijn knie op de metalen nek. Een verwijzing naar de zwarte Amerikaan George Floyd, die omkwam door onnodig hard optreden van een blanke agent.

In het centrum van Londen kwamen tienduizenden mensen samen aan de Amerikaanse ambassade aan de Thames. Later trokken ze naar Downing Street en Parliament Square. De Londense politiecommissaris en de minister van Volksgezondheid hadden afgeraden om deel te nemen aan het protest vanwege het coronarisico, maar dat advies werd vakkundig in de wind geslagen.