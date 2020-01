Britse defensieminister: “VK moet militaire afhankelijkheid van de VS verminderen” IB

12 januari 2020

00u31

Bron: Reuters

Het Verenigd Koninkrijk moet meer investeren in militaire hardware om minder afhankelijk te worden van Amerikaanse steun in toekomstige conflicten. Dat heeft de Britse minister van Defensie Ben Wallace vandaag gezegd in een interview met de Sunday Times.

Traditioneel gezien is het Verenigd Koninkrijk een van de meest loyale bondgenoten van de VS en bepaalt de “speciale band” met de VS een groot deel van het Britse buitenlandbeleid. Het VK is dan ook altijd een grote voorstander en steunpunt van de NAVO geweest.

Maar de Britse defensieminister Wallace heeft nu openlijk gezegd dat hij wakker ligt van het isolationistische beleid van de VS onder president Trump. “Ik maak me zorgen dat de VS zich terugtrekken van het wereldleiderschap, dat zou slecht voor de wereld zijn en slecht voor ons. We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen op het beste”, zegt Wallace in de krant. “De laatste jaren hebben we gezien hoe de VS zich teruggetrokken hebben uit Syrië en heeft Trump verklaard dat de NAVO het in Irak moet overnemen en meer moet doen in het Midden-Oosten.”

“Middelen diversifiëren”

De veronderstelling dat het Verenigd Koninkrijk altijd deel uitmaakt van een Amerikaanse coalitie is volgens Wallace niet langer vanzelfsprekend en de regering zou daarnaar moeten handelen. “We zijn zeer afhankelijk van Amerikaanse luchtdekking en Amerikaanse inlichtingen-, surveillance- en verkenningstechnologie. We moeten onze middelen diversifiëren,” zei Wallace.

Het Verenigd Koninkrijk bereidt zich voor om eind deze maand de Europese Unie te verlaten. Daarbij heeft de Britse regering duidelijk gemaakt dat de betrekkingen met Washington van het grootste belang zijn: handelsbesprekingen staan bovenaan de agenda.