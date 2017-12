Britse defensie niet gediend met Russisch oorlogsschip dat territoriale wateren gevaarlijk dicht nadert SI

11u27

Bron: AD 6 REUTERS Het Britse St. Albans zij aan zij met het Russische Admiral Gorchkov in de Noordzee Op de Noordzee speelde zich de afgelopen dagen een heus spierballengevecht af tussen de Britse en de Russische marine. Op kerstdag naderde een Russisch oorlogsschip namelijk de territoriale wateren van Groot-Brittannië. Het Britse ministerie van Defensie liet weten dat zij een fregat uitstuurden om het Russische schip te escorteren.

Groot-Brittanië stuurde het fregat St. Albans uit om 'de activiteiten te surveilleren' van het Russische schip Admiral Gorchkov. De Britse minister van defensie, Gavin Williamson, verklaarde het volgende over de actie: "Ik zal geen moment twijfelen onze territoriale wateren te beschermen. We tolereren ook geen enkele vorm van agressie. Groot-Brittannië laat zich niet intimideren."

Volgens het Britse ministerie is er al een tijdje sprake van een toename van de activiteiten van Russische oorlogsschepen rond de Britse eilanden. Het was dan ook allesbehalve de eerste keer dat er een Russisch schip geëscorteerd werd. Zo stuurde Groot-Brittannië in januari nog een oorlogsschip en vliegtuigen uit om een Russisch vliegdekschip te begeleiden.

Belangrijk onderzees kabelnetwerk

De Britse marine is erg op haar hoede voor Russische oorlogsschepen, omdat ze onderzeese communicatie- en internetkabels zouden kunnen beschadigen. Aangezien Groot-Brittannië een eiland is, is het zeer afhankelijk van het onderzeese kabelnetwerk dat in totaal meer dan een miljoen kilometer omvat.

Volgens experts zou Rusland aanzienlijke schade aan kunnen brengen. Zo vertelde expert Keith Giles van Chatham House op BBC het volgende: "Het feit dat mensen niet meer kunnen Facebooken is maar een minuscuul onderdeel van de ontregeling. Een groot deel van de internationale handel en financiële transactie gaat via die kabels. De economische impact zou enorm zijn."

Meer over Groot-Brittannië