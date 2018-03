Britse datawaakhond wil bevelschrift om computers van omstreden bedrijf Cambridge Analytica te doorzoeken IB

20 maart 2018

03u43

Bron: Belga 0 Het Information Commissioner's Office (ICO), de privacywaakhond van Groot-Brittannië, vraagt een bevelschrift aan om de computers en servers van onderzoeksbureau Cambridge Analytica (CA) te kunnen doorzoeken. Dat raakte deze nacht bekend.

Het ICO zal het bevelschrift gebruiken in zijn onderzoek naar CA. Het bedrijf wordt ervan verdacht informatie gebruikt te hebben van mogelijk tientallen miljoenen Facebook-gebruikers, zonder hun toestemming, voor de verkiezingen van 2016 in de VS. Het bevelschrift is nodig omdat het bedrijf, dat gevestigd is in Londen, "niet meewerkt" met het onderzoek, zei informatiecommissaris Elizabeth Dunham aan het Britse nieuwsagentschap PA.

Onethische campagnetrucs

Een undercover-reportage van de Britse zender Channel 4 toonde gisteren hoe CA's CEO Alexander Nix toegeeft dat het bedrijf onethische campagnetrucs uithaalt voor zijn klanten. Op de beelden van de zender is te zien hoe Nix trucs lijkt voor te stellen als het online posten van valse berichten, het inhuren van geheime onderaannemers, en het opzetten van valse instellingen en websites om data te verzamelen. Ook spreken leidinggevenden van CA onder meer van het inhuren van prostituees om kandidaten te compromitteren.

"Dat zijn zaken die niet noodzakelijk waar moeten zijn, zolang ze maar geloofd worden", zei Nix. Het bedrijf ontkent de beschuldigingen uit de reportage. "Deze berichtgeving is bewerkt en zo geschreven dat ze de conversaties en de manier waarop het bedrijf zaken doet niet correct weergeven", zegt CA op zijn website.

Diefstal van data

Het bedrijf heeft in elk geval de feiten niet echt mee. Vrijdag zei Facebook dat het zijn relatie met CA en het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories opschort. Dat gebeurde na het uitlekken van de zogenaamde Cambridge Analytica Files in de Britse krant The Observer. Daaruit bleek dat CA oneigenlijk gebruik maakte van data van de gebruikers van het sociaal netwerk, om Donald Trump te helpen president van de Verenigde Staten te worden.