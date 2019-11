Britse Conservatieven vergroten voorsprong op Labour in peilingen kv

10 november 2019

00u15

Bron: Reuters 0 De Conservatieve Partij van de Britse premier Boris Johnson doet het merkelijk beter in de peilingen dan hun grootste tegenhanger Labour. Dat blijkt uit twee opiniepeilingen van Britse kranten.

De Conservatieven krijgen momenteel de steun van 39 procent van de kiezers, terwijl Labour er sinds de laatste verkiezingen één procent op achteruit gaat en daalt tot 26 procent. Dat blijkt uit de rondvraag die werd afgenomen door YouGov voor de krant The Sunday Times. De Liberal Democrats staan op de derde plaats met 17 procent.

YouGov nam de peiling op 7 en 8 november af bij 1598 Britse volwassenen in aanloop naar de nationale verkiezingen die plaatsvinden op 12 december.



In een opiniepeiling voor de krant Mail on Sunday liggen de Conservatieven voor met 41 procent van de stemmen, tegenover 29 procent voor Labour. De Lib Dems kunnen momenteel 16 procent van de kiezers overtuigen, volgens de peiling van Deltapoll bij 1518 Britse volwassenen tussen 6 en 9 november.