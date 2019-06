Britse Conservatieven stemmen vandaag weer over opvolging May: Boris Johnson ziet kansen verder groeien IB KVDS

18 juni 2019

04u10

Bron: ANP, Belga 0 De Britse Conservatieven stemmen vandaag voor de tweede keer over de opvolging van premier en partijleidster Theresa May. Oud-minister Boris Johnson verpulverde de concurrentie in de eerste ronde en zag zijn kansen de voorbije dagen alleen maar verder toenemen.

May kondigde vorige maand haar vertrek aan als premier en leider van de Conservatieve Partij. Haar positie was onhoudbaar geworden na meerdere mislukte pogingen haar brexitdeal met de EU door het Lagerhuis te loodsen. Er meldden zich tien kandidaten om het stokje van haar over te nemen. Daar zijn er nu nog zes van over.

Bij de leiderschapsverkiezing mogen eerst alleen de 313 parlementariërs van de partij van May stemmen. Zij houden meerdere stemrondes waarbij steeds kandidaten afvallen die onvoldoende steun krijgen. Als er nog twee personen over zijn, krijgen circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij het laatste woord over wie de nieuwe partijleider en premier wordt.





Bij de stemronde van vandaag valt minstens één kandidaat af, maar het kunnen er ook meerdere zijn. Deelnemers hebben dit keer minstens 33 stemmen nodig om door te gaan naar de volgende ronde. Als iedereen voldoende steun heeft, wordt degene uitgeschakeld die de minste stemmen kreeg.

Bij de eerste ronde kregen vorige week alleen de drie koplopers meer dan 33 stemmen: Boris Johnson (114 stemmen), minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt (43 stemmen) en minister Michael Gove van Milieu (37 stemmen). Ook ex-brexitminister Dominic Raab (27 stemmen), minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid (23 stemmen) en minister van Ontwikkelingssamenwerking Rory Stewart (19 stemmen) zitten nog in de race.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock stapte eind vorige week uit de race en schaart zich nu achter de koploper. Hij is “de beste kandidaat om de Conservatieve partij te verenigen, zodat we de brexit kunnen afleveren en het land kunnen verenigen achter een open, ambitieuze en toekomstgerichte agenda, allemaal met de nodige energie om zaken gedaan te krijgen”, zei hij gisteren in een interview met de Britse krant The Times. Hancock kreeg vorige week 20 Tories achter zijn naam. De kans bestaat dat zij zich nu achter Johnson zullen scharen, net als de in totaal 30 stemmen voor de drie kandidaten die vorige week afvielen.

Met de grond gelijk

Opvallender nog is de bocht die Michael Gove lijkt te hebben ingezet. Vorige week liet hij het niet na Johnson in elk interview met de grond gelijk te maken, maandagochtend verdedigde hij hem plots op de radio. Zo wilde Gove niet herhalen dat Johnson geen goede premier zou zijn voor de bedrijven en zei hij dat hij absoluut geen reden ziet waarom zijn rivaal niet geschikt zou zijn als premier. De milieuminister zou beseffen dat Johnson gebeiteld zit en een toontje lager zingen om zijn kansen op een belangrijke ministerpost in een eventuele regering-Johnson gaaf te houden.

De Conservatieven in het Lagerhuis stemmen straks tussen 16 en 18 uur onze tijd. Dat gebeurt anoniem. Het resultaat wordt rond 19 uur verwacht. Morgen wordt rond 16 uur opnieuw gestemd. De kandidaat die dan als laatste eindigt, valt af. Dit proces gaat indien nodig ook donderdag door, tot er twee kandidaten overblijven.

Het laatste woord ligt dan dus bij de circa 160.000 leden van de partij, die ongeveer een maand de tijd krijgen om per brief hun stem uit te brengen. In de week van 22 juli weten we wie de nieuwe Britse premier wordt. Die man - de twee vrouwelijke kandidaten vielen in de eerste ronde af - moet de brexit tot een goed einde zien te brengen. Op één na willen alle overblijvende kandidaten het echtscheidingsakkoord van May met Europa heronderhandelen en vervolgens op 31 oktober de EU verlaten.

Deal

Rory Stewart, die vorige week amper 19 Tories kon overtuigen, is de enige die een zachte brexit bepleit, met behoud van het huidige brexitakkoord en eventueel ook van de douaneunie met het continent. Koploper Johnson heeft aangegeven dan sowieso de EU te willen verlaten, met of zonder deal.

Theresa May blijft zeker tot 22 juli op post als waarnemend premier.