Britse Conservatieven ruziën over onderzoek naar islamhaat in partij TT

09 november 2019

16u11

Bron: Belga 0 De aanloop naar de Britse verkiezingen verliep al hobbelig voor de Conservatieven, maar nu is ook nog een discussie losgebarsten over een onderzoek naar islamhaat in de partij. Minister van Gezondheid Matt Hancock en de vroegere vicevoorzitter van de Conservatieven, Sayeeda Warsi, vochten vandaag een felle discussie uit.

Aanleiding voor de discussie was een pleidooi van minister van Financiën Sajid Javid. Als concurrent van Johnson om de leiding van de partij had die in de zomer tijdens een live tv-debat voorgesteld om de islamofobie in de partij te onderzoeken. Zijn concurrenten, ook Johnson, stemden daarmee in. Maar ondertussen wil Johnson, die nu premier is, daar niets meer van weten. Gisteren zei hij aan de BBC dat zo'n onderzoek zou uitdraaien op "een algemeen onderzoek naar vooroordelen van allerlei vorm".

Sayeeda Warsi, een van de meest vooraanstaande moslims in de partij en die momenteel voor de Tories in het Hogerhuis zit, is ontgoocheld dat Johnson terugkrabbelt. "Ja, het klopt, mijn partij geeft niets om racisme in eigen rangen. We zijn alleen antiracistisch als we daarmee politieke punten kunnen scoren", schreef ze op Twitter.

2/2 Today #BorisJohnson has confirmed that there will NOT be an inquiry into #Islamophobia

Yes disappointing

Yes predictable

Yes it’s true my party don’t give a —— about racism within our own ranks

We are only anti racist to score political points

Do as we say not as we do 🤦🏽‍♀️ Sayeeda Warsi(@ SayeedaWarsi) link

Whitesplaining

Vandaag nam haar verontwaardiging nog toe. Gezondheidminister Hancock zei in een interview op BBC Radio dat hij Warsi respecteert, maar dat "anderen een meer gebalanceerde benadering" hebben tegenover islamofobie. Warsi reageerde onmiddellijk. Ze beschuldigde Hancock van 'whitesplaining'. De samentrekking van 'white' (blank) en 'explaining' (uitleggen) duidt op het minimaliseren van discriminatie tegen gekleurde minderheden door bepaalde leden van een blanke meerderheid zelf.

Boris Johnson is al meermaals beschuldigd van islamofobie. Zo vergeleek hij in krantencolumns boerka's met brievenbussen en de dragers van boerka's met bankovervallers.

Op 12 december kiezen de Britten een nieuw parlement.

Oh @MattHancock

Thank you for “whitesplaining” this to me.

I’m so glad I have colleagues like you who can educate me even after my 30 years of experience of work in Race relations

“”Thousand apologies sir “ 🙄🤦🏽‍♀️ https://t.co/7TtX34PHT8 Sayeeda Warsi(@ SayeedaWarsi) link