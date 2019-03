Britse Conservatieven houden rekening met deelname aan Europese verkiezingen Sander van Mersbergen

16 maart 2019

14u05

Bron: AD.nl 0 De Britse Conservatieve Partij polst bij haar leden over een deelname aan de Europese verkiezingen in mei. Het land moet volgens de plannen 29 maart de EU verlaten. Maar de brexitdeal die Theresa May met Brussel sloot, is al twee keer door een grote meerderheid in het Lagerhuis verworpen. Mogelijk zitten de Britten als de verkiezingen voor het Europarlement plaatsvinden, op 23 mei, nog in de EU.

May voert volgens Britse media overleg om te kijken of ze het dinsdag nog een keer kan proberen. Voor het geval dat wederom niet mocht lukken, is Ashley Fox, leider van de fractie van de Conservatieven in het Europarlement, alvast kandidaten aan het zoeken. Zijn mede-Europarlementariërs kregen een Whatsapp-bericht, waaruit de Engelse krant The Guardian citeert: “Mag ik u vragen om dit weekend eens na te denken over de vraag of je kandidaat wilt zijn? Ik zal met jullie allemaal individueel spreken na MV3 volgende week.”

Met MV3 verwijst Fox, naar de stemming over de brexitdeal in het Lagerhuis. Dat orgaan heeft al gestemd voor uitstel van de brexit. Er is namelijk nog steeds geen geldende overeenkomst tussen Brussel en Londen over wat er na de brexit met hun handelsrelatie en betrekkingen gebeurt.

Negeren

De vraag is wat er bij uitstel van de brexit moet gebeuren met de verkiezingen voor het Europarlement. Die vinden op 23 mei plaats. Sommigen denken dat de Britten daaraan mee moeten doen, als de brexit dan nog steeds niet geregeld is. Anderen zeggen dat de Britten de verkiezingen gewoon kunnen negeren, of dat ze later een soort ‘inhaal-verkiezing’ kunnen doen.

