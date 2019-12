Britse Conservatieve ex-premier Major roept kiezers op tegen brexit van Boris Johnson te stemmen kv

06 december 2019

17u35

De voormalige Britse premier John Major zal de kiezers vandaag oproepen tegen het brexitplan van huidig premier Boris Johnson te stemmen. Beiden behoren tot de Conservatieve Partij.

Major zal zijn steun uitspreken voor drie onafhankelijke kandidaten in de verkiezingen van volgende week, zo meldden de krant London Evening Standard en andere media. De drie pro-Europese politici stapten uit de Conservatieve Partij vanwege haar brexitbeleid.

"Stem voor de kandidaat die volgens u het best uw zienswijzen en verwachtingen vertegenwoordigt in het parlement", zo citeerde de krant uit een opgenomen toespraak van Major die zou worden uitgezonden op een bijeenkomst onder de noemer "Final Say" voor een nieuwe referendum over de brexit.



David Gauke, een van de drie kandidaten, zei dat hij "verheugd was over de steun" van Major. "Hij vertegenwoordigt de beste tradities van de Conservatieve Partij en in South West Hertfordshire zou hij voor mij stemmen", twitterde Gauke.

Volgens de BBC zei Johnson dat de uitspraken van Major "verkeerd" waren en zijn zienswijzen "achterhaald". De premier heeft beloofd Groot-Brittannië op 31 januari uit de Europese Unie terug te trekken als hij bij de verkiezingen van komende donderdag een meerderheid behoudt in het parlement. Hij heeft een tweede referendum over de brexit uitgesloten.

Johnson gaat vanavond op de televisie in debat met Jeremy Corbyn, de leider van de linkse oppositiepartij Labour.