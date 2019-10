Britse computerexpert vermoordt vrouw na pesterijen over erectieproblemen Sebastiaan Quekel

12 oktober 2019

18u21

Bron: AD.nl 0 Een man uit het Britse Manchester is gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw en riskeert nu een levenslange gevangenisstraf. De 51-jarige David Pomphret sloeg zijn echtgenote dertig keer met een koevoet en loog daarna huilend voor de camera dat hij haar dood had teruggevonden: “Oh God, ze lag daar gewoon”. De politie heeft de beelden van die verklaring vrijgegeven.

David Pomphret, een computerexpert en leidinggevende bij de financiële dienstverlener Barclays Bank, heeft bekend en toegegeven dat hij zijn eerste verklaring, die op film staat, volledig uit zijn duim had gezogen. Op de aangrijpende beelden is te zien hoe de vijftiger hijgend en huilend vertelt dat hij zijn vrouw levenloos terugvond in de stallen waar ze paarden houden in Warrington, ten westen van Manchester. Overal in de stallen lag bloed en de hersenen van de vrouw waren ingeslagen.

Pomphret waarschuwde de hulpdiensten en werd overstuur door een agent in een ambulance gezet. “Ze zei dat ze iets was vergeten”, snikt de man, waarschijnlijk niet wetend dat zijn verklaring gefilmd wordt. Hij is zichtbaar in paniek. “Ik dacht dat ze problemen had met de paarden en dat ze rustig haar tijd nam. In het verleden hebben we wel eens mensen gehad die door het hek gingen en de paarden naar buiten lieten. Ik ben op een gegeven moment toch maar gaan kijken en toen zag ik haar opeens liggen.” Hij slaat een hand voor zijn gezicht. “Oh God, ze lag daar gewoon...”

Pesterijen

De bebrilde computerexpert werd voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en houdt ook daar zijn onschuld vol. Bewijs dat hij ermee te maken heeft was er nog niet: de Brit gooide na zijn daad zijn met bloed besmeurde kleding weg en dumpte het moordwapen. Dus werd hij op borgtocht vrijgelaten, om wat later opnieuw gearresteerd te worden nadat de politie bloedsporen op zijn sokken aantrof.

Wanneer later ook andere sporen naar de echtgenoot wijzen, kan hij niet anders dan alsnog de moord op zijn vrouw toegeven. Van voorbedachten rade is alleen geen sprake, benadrukt Pomphret. Hij zou die dag de controle over zichzelf hebben verloren als gevolg van geestelijke mishandeling en pesterijen door zijn vrouw. Ze was al langere tijd depressief en kon volgens haar echtgenoot binnen enkele minuten “ontzettend boos" worden met veel gescheld en kleinerend taalgebruik. “Ze vertelde dat ik een waardeloze ouder was voor onze dochter Meg. Ze noemde Meg een dikzak. Ze vond de kleren die ze aanhad niet leuk. Te kort, te onthullend.”

Huilend gaf hij aan de jury toe zijn vrouw “van wie hij zoveel houdt” te hebben gedood, maar dat zou hij niet met opzet hebben gedaan. “Ze ging die dag flink tekeer omdat ik een slechte ouder zou zijn. Ze noemde me slap en nutteloos. De laatste tijd had ik ook veel last van erectieproblemen. Ik presteerde niet meer zo goed. Daar maakte ze me belachelijk mee.”

Mogelijk levenslang

De jury was weinig overtuigd van deze verklaring en achtte Pomphret schuldig aan moord met voorbedachte rade. De computerexpert hoorde de uitkomst gelaten aan en verdween zonder iets te zeggen uit de rechtszaal. Zijn dochter keek toe vanuit de tribune, in het bijzijn van vrienden en politieagenten, en is door deze gebeurtenis nu beide ouders kwijt.

De 51-jarige David Pomphret krijgt volgende week zijn straf te horen. Mogelijk verdwijnt hij voor de rest van zijn leven achter de tralies.