Britse commissie klaagt "wrede" detentievoorwaarden Egyptische ex-president Morsi aan TTR

28 maart 2018

15u46

Bron: Belga 0 De vroegere Egyptische president Mohamed Morsi wordt gevangen gehouden in omstandigheden die tot zijn voortijdige dood kunnen leiden. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag gepubliceerd werd door een Britse parlementscommissie.

Mohammed Morsi, van de Moslimbroederschap, was in 2012 aan de macht gekomen na de eerste presidentsverkiezingen sinds de Egyptische revolutie in 2011. Maar hij werd een jaar later alweer afgezet door het leger onder leiding van Abdel Fattah al-Sisi. Sindsdien verblijft Morsi in gevangenschap. Hij zit een celstraf van 45 jaar uit voor aanzetten tot geweld tegen manifestanten en voor spionage ten voordele van Qatar.

De Britse commissie klaagt aan dat Morsi tijdens zijn gevangenschap 23 uur per dag in isolement wordt gehouden. Dat gebeurt in omstandigheden die omschreven kunnen worden "als marteling of als wrede, onmenselijke en vernederende behandeling", zo luidt de conclusie.

"Het weigeren van een medische basisbehandeling, waar hij recht op heeft, zou kunnen leiden tot zijn voortijdig overlijden", zo stelt ook het conservatieve parlementslid Crispin Blunt, de voorzitter van de commissie. Hij wijst erop dat Morsi ook aan diabetes lijdt en een nieraandoening heeft. Crispin zegt dat huidige president al-Sisi mee verantwoordelijkheid is voor de zorgwekkende detentieomstandigheden van Morsi.