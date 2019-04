Britse chocoladefabrikant biedt excuses aan voor racistisch, lelijk eendje Redactie

09 april 2019

10u10

Bron: AD.nl 1 Een Britse chocoladefabrikant heeft excuses aangeboden en drie chocolade-eendjes van de markt gehaald omdat die als racistisch worden gezien. De drie paaseendjes kregen van de fabrikant Waitrose ieder een naam mee. Ongelukkigerwijs noemde de firma het donkerste eendje van pure chocolade ‘lelijk’.

Het eendje van witte chocolade werd ‘pluisje’ genoemd terwijl die van melkchocolade de naam ‘krokantje’ kreeg. Door de donkere van de drie het lelijke eendje te noemen, kreeg het bedrijf veel klachten omdat dit “een racistische uiting” zou zijn.

De namen zijn waarschijnlijk geïnspireerd op het nummer ‘The ugly duckling’ uit het literaire sprookje van de Deense dichter en auteur Hans Christian Andersen, dat later werd overgenomen door Disney. Het lied gaat over een klein, bruin lelijk eendje dat wordt bespot en uitgesloten door de andere eendjes. Later ontdekt hij dat hij geen eend is wanneer hij zijn bruine veren afwerpt en uitgroeit tot een mooie witte zwaan.

Waitrose besloot de eendjes (die gezamenlijk 8 pond kosten) van de markt te halen. “Het spijt ons zeer, het was absoluut niet onze bedoeling om dit te veroorzaken. We hebben het product enkele weken geleden uit de handel gehaald en de namen aangepast. Onze eendjes zijn weer te koop", aldus een woordvoerster van het bedrijf.