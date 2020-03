Britse Chloe (21) was “perfect gezond” en is toch bezweken aan coronavirus KVE

25 maart 2020

17u21

Bron: Sky News, Metro 0 Ze was lief en goedhartig, maar een besmetting met het coronavirus is de 21-jarige Chloe Middleton fataal geworden . De jonge Britse vrouw zou geen onderliggende aandoeningen hebben gehad. Haar familie dringt er bij mensen dan ook op aan om dit virus serieus te nemen.

Chloe uit het High Wycombe in het graafschap Buckinghamshire wordt volgens de Britse pers verondersteld de jongste persoon in het VK te zijn die geen onderliggende gezondheidsproblemen had en toch bezweken is aan Covid-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus. De jonge vrouw overleed op 21 maart.

“Ik spreek uit persoonlijke ervaring, dit zogenaamde virus heeft het leven gekost aan mijn 21-jarige dochter”, schreef haar moeder Diane op Facebook. “Aan alle mensen die denken dat dit een gewoon virusje is, jullie hebben het mis.”



Haar tante Emily bevestigde dat Chloe perfect gezond was en geen onderliggende aandoeningen had. “Mijn mooie, goedhartige nichtje, Chloe, is overleden aan Covid-19", schreef ze op sociale media. “Ze had geen onderliggende gezondheidsproblemen. Mijn dierbaren gaan door een hel. We zijn verbijsterd.”



“Hou je alsjeblieft aan de richtlijnen van de overheid. Het virus verspreidt zich niet, mensen verspreiden het virus”, besloot ze.

Eerder stierf in het VK al een 18-jarige jongen na een besmetting met het coronavirus, maar hij werd tevens behandeld voor “belangrijke onderliggende gezondheidsproblemen”, verklaarde professor Kiran Patel van het universitair ziekenhuis van Coventry.

