Britse chemiereus Ineos gaat miljard investeren in energieprojecten ttr

27 februari 2019

17u48

Bron: belga 0 De Britse chemiereus Ineos gaat een miljard pond (zo’n 1,17 miljard euro) investeren in verschillende energieprojecten in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf, dat recentelijk ook een investering van 3 miljard euro aankondigde in de haven van Antwerpen, geeft aan vertrouwen te hebben in de Britse economie, ondanks de onzekerheid rond de brexit.

Ineos doet de aankondiging een maand voor de brexit en op een moment dat zijn oprichter en voorzitter, de Britse miljardair Jim Ratcliffe, voor polemiek zorgt met zijn beslissing om zijn fortuin over te brengen naar Monaco.

Ineos gaat een half miljard pond investeren in zijn Forties-pijpleiding, de belangrijkste in de Britse Noordzee, om die te moderniseren en de levensduur met twintig jaar te verlengen tot de jaren 2040. Voorts wordt 350 miljoen pond (omgerekend zo’n 409 miljoen euro) geïnvesteerd in de raffinaderij van Ineos in het Schotse Grangemouth en 150 miljoen pond (omgerekend zo’n 175 miljoen euro) in Hull voor de bouw van een nieuwe chemische fabriek.