Britse bureaucratie dreigt schaaktalent Shrez (9) te verjagen: "Dit is knettergek" Bob van Huet

11 augustus 2018

17u14

Bron: AD 0 Strenge migratiewetten prima, maar wat als Groot-Brittannië daardoor een van de grootste schaaktalenten ter wereld verliest?

Shreyas Royal is pas 9 jaar en geldt nu al als een van de grootste schaaktalenten ter wereld. Maar Groot-Brittannië dreigt Shrez, zoals zijn bijnaam luidt, kwijt te raken. De verblijfsvergunning van zijn vader loopt volgende maand af en dan moet hij met zijn familie terug naar India.

De discussie of je zo’n buitengewoon talent moet laten lopen, maakt het nodige los aan de vooravond van brexit. De nieuwe, strenge toepassing van de Britse immigratiewetten botst hier met de wens om – na de brexit – juist meer talent van over heel de wereld aan te trekken.

Boos

De Britse schaakbond is boos, omdat sommigen beweren dat schaken geen sport is. Want voor ‘echte sport’ worden wel regelmatig uitzonderingen gemaakt. Zo werd de beroemde hardloper en Olympisch kampioen Mo Farah geboren in Somalië, maar kon hij vanwege al zijn talent snel de Britse nationaliteit krijgen.



Volgens de baas van de Britse schaakbond, Dominic Lawson, is de bureacratie 'knettergek' geworden als Shrez wordt weggestuurd. Twee parlementariërs van de Labour-oppositie hebben de regering gevraagd de jongen te laten blijven. Shreyas Royal groeide op in Zuid-Londen en heeft Groot-Brittannië vertegenwoordigd op internationale jeugdtoernooien.

Triest

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken vindt het allemaal heel jammer, maar ziet vooralsnog geen reden een uitzondering te maken. Volgens de Britse migratieregels zou de vader – die in de it werkt - zijn verblijfsvergunning wel kunnen verlengen, als hij maar meer zou verdienen dan 133.000 euro per jaar. Dat verdient hij niet. "Dit is heel teleurstellend voor ons. Mijn zoon speelt op dit moment om het Britse kampioenschap. Hij is erg triest, we moeten hem troosten", aldus vader Jitendra.

De zaak maakt veel los op sociale media. Ook komiek John Cleese neemt het voor de jongen op. Het ergert hem dat de werkende vader van Shrez niet mag blijven omdat hij 'te weinig' verdient. "Dit is karakteristiek voor deze afgrijselijke regering, die geld boven talent plaatst'', foetert Cleese.

De Indiase schaakgrootmeester Viswanathan Anand erkent het jonge talent van Shrez en gunt hem het beste. "Die jongen is daar opgegroeid, het is de beste plek voor hem om door te gaan. Ik denk niet dat we hem voor India moeten terughalen."