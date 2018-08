Britse buitenlandminister Hunt waarschuwt voor "vuile scheiding" tussen EU en Verenigd Koninkrijk bvb

01 augustus 2018

14u48

Bron: Belga 0 De nieuwe Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft vandaag tijdens zijn bezoek aan Oostenrijk, dat momenteel voorzitter is van de Europese Raad, opnieuw gewaarschuwd voor een "vuile scheiding" tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De twee partijen zijn er nog altijd niet uit hoe de toekomstige relatie tussen hen er moet uitzien.

Na zijn ontmoeting met zijn Oostenrijkse collega Karin Kneissl in Wenen zei Hunt dat wanneer er geen akkoord bereikt wordt, dit een verregaande impact zou hebben op de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie voor een hele generatie. "Het risico op een vuile scheiding is reëel, wat een enorme geostrategische fout zou zijn."

De brexitonderhandelingen zouden tegen eind oktober moeten leiden tot een scheidingsakkoord, en tegen 29 maart 2019 moet de brexit een feit zijn. Er is echter nog altijd onenigheid over de nieuwe handelsrelaties en de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland.



De Britse minister bracht de voorbije dagen al een gelijkaardige boodschap aan Duitsland en Frankrijk, maar ontkende vandaag dat hij door zijn rechtstreekse contacten de Europese hoofdonderhandelaar Michel Barnier buitenspel zet. Hij erkende dat onderhandelen met de Europese Commissie "de correcte en legale" manier is. "Maar uiteindelijk is de uitkomst van die onderhandelingen een keuze voor de Europese landen waarvan de Commissie haar mandaat krijgt."

Toen hem gevraagd werd of de deadline voor de onderhandelingen mogelijk verlengd wordt, noemde Hunt die hypothese echter "zeer onwaarschijnlijk".

Kneissl beschreef haar gesprek met Hunt als "uitstekend en inspirerend", en benadrukte dat de EU de zaken pragmatisch benadert en voorbereid is op verschillende mogelijke brexitscenario's.