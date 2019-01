Britse brexitstaatssecretaris is duidelijk: “Géén uitstel voor brexit” kg

08 januari 2019

13u33

Bron: Belga 0 Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt niet uitgesteld. Zo reageerde de Britse brexitstaatssecretaris Martin Callanan op een bericht in de krant The Daily Telegraph. Callanan is vandaag in Brussel voor een bijeenkomst met Europese ministers.

The Telegraph berichtte dat regeringsvertegenwoordigers in Brussel hebben gepolst hoe de Europese gesprekspartners zouden omgaan met een eventueel uitstel van het Britse vertrek. De Britten vertrekken op 29 maart uit de Europese Unie, maar het verzet in het Britse parlement tegen het echtscheidingsakkoord brengt het perspectief van een chaotische, ongeordend vertrek dichterbij.

"We zijn heel duidelijk: het standpunt van de regering is dat artikel 50 niet wordt verlengd. We verlaten de Europese Unie op 29 maart. Dat is wat artikel 50 zegt, dat is wat het parlement heeft goedgekeurd en dat is wat nu ook in Britse nationale wetgeving staat", reageerde Callanan.



Artikel 50 van het Europese verdrag stelt dat een lidstaat twee jaar na de bekendmaking van haar voornemen de Europese Unie verlaat. Dat is op 29 maart van dit jaar. Die datum kan uitgesteld worden, maar enkel indien zowel de Britse regering als de regeringen van de 27 andere lidstaten daarmee instemmen.

Akkoord

Callanan bevestigde ook dat het Britse parlement volgende week zal stemmen over het terugtrekkingsakkoord dat premier Theresa May met Brussel bereikte. In de aanloop naar die cruciale dag wil May haar tegenstanders in het parlement morgen bijkomende garanties presenteren over de controversiële backstop die de herinvoering van grenscontroles op het Ierse eiland moet vermijden.

