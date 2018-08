Britse brexitminister: "Akkoord met EU is haalbaar" TTR

31 augustus 2018

15u27

Bron: ANP 0 De Britse brexitminister Dominic Raab blijft er met "koppig optimistisme" bij dat een akkoord met de EU haalbaar is. "Als beide partijen de kansen pakken", zei hij na afloop van een ochtend van gesprekken met EU-onderhandelaar Michel Barnier.

De Fransman zei dat er afhankelijk van het onderwerp redenen zijn om optimistisch of pessimistisch te zijn. Beiden mikken nog altijd op een akkoord voor de Europese Raad van medio oktober, maar als er iets meer tijd nodig is, is er flexibiliteit, aldus Barnier. Maar gezien de noodzaak voor parlementaire ratificatie moet het uiterlijk in november gebeuren.

Voor de scheidingsovereenkomst moeten nog meerdere kwesties worden afgehandeld, waaronder de rol van het Europees Hof van Justitie en de kwestie van de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Over enkele onderwerpen was er "goede voortgang".



De relatie na de brexit kan er een worden zonder precedent, onder meer op het vlak van veiligheid, aldus Barnier. Volgens hem zijn de bouwstenen daarvoor aanwezig. De Britten moeten dan wel de bescherming van streekproducten van het Europese vasteland handhaven.

De onderhandelingen worden volgende week voortgezet.