Britse brexit-minister David Davis neemt ontslag IB

09 juli 2018

01u04

Bron: The Guardian, Belga, ANP 0 De Britse brexit-minister David Davis heeft volgens nieuwsberichten ontslag genomen. Volgens Britse media heeft Davis zijn baan opgezegd vanwege de oplopende spanningen en meningsverschillen binnen het kabinet van premier Theresa May over de brexit-strategie.

Binnen de Britse Conservatieven is een hevige richtingenstrijd gaande over de te volgens strategie. Een vleugel van de partij aangevoerd door de minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, waartoe ook Davis behoort, wil volledig los van de Europese Unie zonder akkoorden, terwijl May voor een zachtere variant opteert.

Vrijdag kwam het kabinet tot overeenstemming om een zachtere brexitstrategie te gaan volgen. May had in de krant The Times na dat akkoord nog een waarschuwing voor haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, met wie ze regelmatig van mening verschilt over de strategie: "Als hij probeert het Britse standpunt te ondermijnen wordt hij ontslagen."