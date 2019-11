Britse bouwvakker wint 123 miljoen met EuroMillions: “Mijn zoon van tien jaar vroeg al een Tesla” Sven Van Malderen

26 november 2019

13u59

Bron: Sky News 0 Een Britse bouwvakker heeft via EuroMillions een jackpot van maar liefst 123 miljoen euro in de wacht gesleept. Steve Thomson deed de bijzonder aangename ontdekking pas drie dagen na de trekking. Hij was toen op een collega aan het wachten die hem zou komen oppikken.

Thomson heeft een vrouw en drie schoolgaande kinderen. “Mijn blik viel meteen op de derde rij”, aldus de man uit Selsey. “Alle cijfers klopten. Ik begon te beven, want ik wist dat ik een groot bedrag gewonnen had.”

“Ik bleef maar heen en weer wandelen en dacht er zelfs aan om bij de buurman te gaan aanbellen. Ik wist echt niet meer wat te doen. Volgens mij scheelde het niet veel of ik zou een hartaanval gekregen hebben.”

Groter huis

Thomson heeft al enkele opmerkelijke verzoeken gekregen. “Mijn tienjarige zoon vroeg een Tesla, de dochter (8) hield het bescheidener met een roze iPhone. Mijn vrouw wilde graag een reis tijdens de kerstperiode, maar toen dacht ze nog dat we ‘maar’ 123.000 euro gewonnen hadden.” Lenka zal nu ook makkelijker haar thuisland Slovakije kunnen bezoeken.

Het geld zal in eerste instantie naar de aankoop van een groter huis gaan. “Het zal fantastisch zijn om mijn kinderen elk een eigen slaapkamer te kunnen geven. Ook familieleden mogen een mooi extraatje verwachten”, aldus de dolgelukkige man.

Klanten

Zijn klanten zal Thomson niet in de steek laten. “Ze mogen gerust zijn, ik kom nog langs. Maar als alle opdrachten weggewerkt zijn, zal ik wel een andere bezigheid moeten vinden. Ik ben niet het type dat lang kan blijven stilzitten. Maar als mijn zakenpartner een helpende hand nodig heeft, zal hij op mij kunnen blijven rekenen.”

Lenka en Steve leerden elkaar kennen in een recreatiecentrum in Selsey. Zij was toen in het Verenigd Koninkrijk vanwege haar studies. Intussen zijn ze zeventien jaar samen.