Britse binnenlandminister Amber Rudd stapt onverwacht op te midden van migratieschandaal

30 april 2018

00u25

Bron: Belga, The Guardian 1 De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Amber Rudd, is zondagavond opgestapt na een schandaal rond het immigratiebeleid. Haar ontslag werd aanvaard door premier Theresa May, zo meldt een woordvoerder van Downing Street.

Rudd raakte dit weekend in opspraak wegens streefdoelen met betrekking tot gedwongen uitzettingen van migranten. Vorige week verklaarde ze in de commissie Binnenlandse Zaken in het Lagerhuis dat dergelijke targets niet bestonden, maar daar moest ze niet veel later op terugkomen toen bleek dat er wel lokale targets waren. Ze bleef echter het ontstaan van nationale streefdoelen ontkennen. "Ik heb geen targets voor uitzettingen goedgekeurd, gezien of laten passeren", stelde ze.

Vrijdag publiceerde The Guardian een gelekte memo waaruit blijkt dat het ministerie van Binnenlandse Zaken (Home Office) wel degelijk gebruikmaakte van streefdoelen met betrekking tot gedwongen uitzettingen van migranten. De zes pagina's tellende tekst - die ook naar het kabinet van Rudd werd verstuurd - stelt dat het departement Immigratie een streefdoel had gesteld van "12.800 gedwongen uitzettingen in 2017-2018" en dat ze "haar targets voor vrijwillige terugkeer had overtroffen".

Verklaring

Na de onthullingen van The Guardian bleef Rudd vrijdagavond in een reeks tweets bij haar standpunt. Ze beweerde dat ze de gelekte memo nog nooit had gezien. "Ik was niet op de hoogte van specifieke targets voor uitzettingen. Ik begrijp dat ik dat had moeten zijn en het spijt mij dat ik dat niet was", stelde ze. Ze gaf ook te kennen dat ze maandag een verklaring zou afleggen in het parlement.

1/4 I will be making a statement in the House of Commons on Monday in response to legitimate questions that have arisen on targets and illegal migration. Amber Rudd MP(@ AmberRuddHR) link

2/4 I wasn't aware of specific removal targets. I accept I should have been and I'm sorry that I wasn't. Amber Rudd MP(@ AmberRuddHR) link

3/4 I didn't see the leaked document, although it was copied to my office as many documents are. Amber Rudd MP(@ AmberRuddHR) link

Zo ver kwam het echter niet. Rudd bood zondagavond haar ontslag aan en premier May aanvaarde dat. Volgens bronnen van The Guardian stootte Rudd tijdens het voorbereiden van haar verklaring op nieuwe informatie die haar overtuigde dat ze ontslag moest nemen.

Windrush

Rudd stond de voorbije weken ook onder druk door het zogenaamde Windrush-schandaal. Dat draait rond immigranten uit de Caraïben die vanaf de jaren 40 tot de jaren 70 naar Groot-Brittannië werden gehaald als werkkrachten. In 2012 voerde Theresa May, toen nog als minister van Binnenlandse Zaken, nieuwe regelgeving in waardoor die immigranten, die al decennialang in het land zijn, een reeks documenten moest kunnen voorleggen om in het land te blijven. Aangezien velen van hen dat niet konden, moesten ze het land verlaten.

Twee weken geleden bekende de woordvoerder van May uiteindelijk dat het een aantal Caraïbische migranten niet had mogen uitwijzen en dat de manier waarop de Windrush-generatie werd behandeld "een spijtige zaak" is. Ook Rudd verontschuldigde zich en beloofde de betrokken mensen "snel" te zullen helpen.