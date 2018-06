Britse bedrijven moeten loonkloof tussen CEO en werknemer voortaan openbaar maken kv

Bron: Reuters 1 In het Verenigd Koninkrijk zullen grote bedrijven vanaf 2020 verplicht zijn om bekend te maken wat het loonverschil is tussen de CEO en de gemiddelde werknemer van de firma. Sinds dit jaar moeten die bedrijven ook bekendmaken hoeveel de verloning van mannelijke en vrouwelijke personeelsleden verschilt.

Minister van Zaken, Energie en Industriële Strategie Greg Clark deelt mee dat de Britse overheid maandag in het parlement een nieuwe wet zal voorstellen die Britse bedrijven met meer dan 250 werknemers verplicht om hun loonkloof openbaar te maken en het loon van hun CEO te rechtvaardigen.

"We begrijpen de woede van arbeiders en aandeelhouders wanneer de verloning van de baas niet in lijn is met de prestaties van het bedrijf", aldus Clark in een verklaring vandaag. De nieuwe wetten moeten de transparantie verbeteren en de aansprakelijkheid voor zowel aandeelhouders als werknemers een boost geven, alsook bijdragen tot "de uitbouw van een eerlijker economie", luidt het.

Als de wet goedgekeurd wordt door het parlement, treedt ze vanaf 1 januari 2019 in voege. Bedrijven zullen bijgevolg in 2020 moeten beginnen met de rapportering.

Toen deze regels vorig jaar voor het eerst werden voorgesteld, reageerden de Britse vakbondsleiders teleurgesteld omdat ze volgens hen ontoereikend zijn. Premier Theresa May's had bij de aanvang van haar ambtstermijn immers beloofd om de stijgende lonen van bedrijfsleiders in te perken. In 2016 verbond May zich ertoe om het "onaanvaardbare gezicht" van het kapitalisme aan te pakken, waaronder loonkloven en slecht beheerde overnames die een wig hadden gedreven tussen Britse werkgevers en hun personeel.

Sommige actievoerders en investeerders vragen zich af of de grotere transparantie voldoende zal zijn om bedrijven er echt toe aan te zetten om niet langer buitensporige vergoedingen te betalen. Volgens voorstanders zal de nieuwe wetgeving de dialoog tussen bestuursleden en werknemers bevorderen.

Premier May implementeerde ook al wetgeving die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet uitlichten. Britse bedrijven met 250 werknemers of meer zijn sinds dit jaar verplicht om jaarlijks informatie te publiceren over de salarisverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers.