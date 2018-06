Britse basejumper komt om na sprong van 2,9 km hoge berg in Dolomieten jv

25 juni 2018

11u07

Een spectaculaire sprong in de Italiaanse Dolomieten is de 47-jarige basejumper Robert Haggarty fataal geworden. De Brit waagde zich aan een van de pieken van de Monte Civetta op bijna drie kilometer hoogte.

Haggarty sprong in zijn wingsuit vanop 2,9 km hoogte naar beneden. Hij kon zijn parachute nog wel openen, maar botste in zijn vrije val tegen de rotswand aan en was op slag dood.

Samen met andere basejumpers was Haggerty naar de top gebracht met een helikopter. Enkele klimmers zagen het drama gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. Het gebergte is extreem steil en de alpinisten hadden alle moeite om het lichaam van Haggarty te bergen.

Dit jaar is Haggarty de eerste basejumper die het leven liet aan de Monte Civetta. Vorig jaar kwam een Oostenrijkse chirurg op dezelfde plek in de Italiaanse Dolomieten om het leven tijdens de beoefening van een van 's werelds meest risicovolle sporten. De cijfers van dodelijke slachtoffers liggen 50 keer hoger dan bij het gewone parachutespringen uit een vliegtuig. Basejumpers kunnen 'vliegsnelheden' tot een goeie 190 km/uur halen alvorens ze hun parachute openen.