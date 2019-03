Britse backpacker (23) al vijf dagen vermist in Guatemala ttr

10 maart 2019

12u21

Bron: The Guardian, Daily Mail 0 De 23-jarige Catherine Shaw werd op 5 maart voor het laatst gezien in San Juan la Laguna, Guatemala. Sindsdien is er niets meer van de Britse backpacker uit Oxfordshire vernomen. De ouders van de twintiger verwittigden de politie nadat hun dochter niets meer van zich liet horen.

De jonge backpacker Catherine Shaw uit Oxfordshire, die op 18 september 2018 haar wereldreis startte in Mexico, arriveerde twee weken geleden in Guatemala. De twintiger werd op 5 maart rond 1 uur ’s nachts voor het laatst gezien aan het Eco Hotel Mayachik in San Juan la Laguna. Sindsdien is niets meer van de jonge vrouw vernomen en dat is hoogst ongebruikelijk, zeggen haar ouders die momenteel in Guatemala zijn om hun dochter te zoeken.

Ongerust

“Ze bracht ons altijd op de hoogte van haar plannen”, zegt de vader van Catherine aan ‘Daily Mail’. “Dat we nu niets meer van haar horen, baart ons grote zorgen. We hopen dat we onze dochter snel vinden”. Toen Catherine niet reageerde op de talloze berichtjes van familie en vrienden, wekte dat argwaan bij haar ouders, die de politie in Guatemala inlichtte over de verdwijning van hun dochter.

De ouders van de verdwenen twintiger deelden via sociale media een videoboodschap waarin ze zich tot hun dochter richtten. “Catherine, we hebben al vijf dagen geen contact met je gehad. We willen weten of alles goed met je gaat”, vertelt de moeder van Catherine. “Je vrienden en je familie zijn bezorgd. Kom alsjeblieft naar huis, lieve schat”, zo gaat de vader verder.

(Lees hieronder verder.)

Video appeal from the parents of Catherine Shaw, #missing in #SanPedro #Guatemala. Please RT especially if you are in the area. pic.twitter.com/fMMVnFjjLb Lucie Blackman Trust(@ MissingAbroad) link

Zoekactie

Speurders in Guatemala, die de bezorgdheid van de ouders delen, startten intussen een zoekactie. “We denken dat ze ergens verloren gelopen is. Op dit moment kunnen we nog niet spreken van kwaad opzet”, klinkt het. Op camerabeelden van het hotel is te zien hoe Catherine in gezelschap van een jonge vrouw het hotel verlaat. Wat er nadien gebeurd is, is onbekend.

De politie roept iedereen in Guatemala op om mee uit te kijken naar de Britse backpacker.