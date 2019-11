Britse autoriteiten verlagen dreigingsniveau terreur ADN

04 november 2019

19u52

Bron: Belga 0 De Britse veiligheidsdiensten hebben het niveau van terreurdreiging in het land bijgesteld van het op een na hoogste naar het op twee na hoogste. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel vandaag.

Een terreuraanslag geldt voortaan niet meer als "zeer waarschijnlijk", maar nog als "waarschijnlijk". Wel geldt dus nog steeds een hoog dreigingsniveau, aldus de conservatieve politica.

In Groot-Brittannië neemt het terreuranalysecentrum van de binnenlandse geheime dienst MI5 de beslissingen over het dreigingsniveau. Om de zes maanden wordt dat opnieuw geëvalueerd.



In 2017 gold verschillende maanden lang de hoogste alarmdrempel. In mei had toen een terrorist in Manchester 22 personen om het leven gebracht met een zelfgemaakte bom. Ook raakten honderden anderen gewond.