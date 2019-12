Britse autoriteiten screenen vrijgelaten terroristen na steekpartij Londen NLA

01 december 2019

15u18

Bron: Belga 0 De Britse autoriteiten zullen een zeventigtal terroristen die uit de gevangenis zijn vrijgekomen opnieuw onder de loep nemen. Het is een gevolg van de steekpartij in het centrum van Londen waarbij twee mensen het leven lieten. Dat heeft het Britse persagentschap PA vandaag gemeld.

Premier Boris Johnson zei dat de terreuraanval van vrijdag voorkomen kon worden als vervroegde vrijlating uit de gevangenis afgeschaft was. Het is voor hem "volkomen duidelijk dat we niet kunnen verdergaan met de falende aanpak uit het verleden".

"Als je veroordeeld bent voor een zwaar terroristisch misdrijf, zou er een minimumstraf van veertien jaar moeten zijn, en sommigen zouden nooit vrijgelaten mogen worden", aldus Johnson. "Voor alle terroristische en extremistische misdrijven moet de straf van de rechter volledig uitgezeten worden.”

Usman Khan (28), die vrijdag twee mensen doodstak op London Bridge voordat hij door de politie werd doodgeschoten, was in het verleden veroordeeld voor terreurmisdrijven. Hij zat naar verluidt in de gevangenis voor het beramen van een bomaanslag op de beurs van Londen en kwam in december 2018 vervroegd vrij. Lokale media meldden dat hij een elektronische enkelband droeg.