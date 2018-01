Britse autoriteiten ontdekken halve ton cocaïne in privéjet, goed voor bijna 57 miljoen euro ADN

30 januari 2018

17u10

Bron: ANP 0 De Britse autoriteiten hebben ongeveer een halve ton cocaïne aangetroffen in een privéjet. Agenten van de zogeheten Border Force ontdekten de harddrugs toen ze koffers controleerden. Twee Britten, twee Spanjaarden en een Italiaan zijn aangehouden.

De agenten deden de vondst op luchthaven Farnborough, bij de gelijknamige gemeente. Daar voelden ze de inzittenden van het toestel aan de tand. De beambten vertrouwden het niet en doorzochten vervolgens het vliegtuig en de bagage van de passagiers, aldus landelijk politiedienst NCA. Het zou de eerste keer "in vele jaren'' zijn dat een dergelijke hoeveelheid drugs is aangetroffen in een vliegtuig.

Bijna 57 miljoen

De drugs hebben een geschatte straatwaarde van omgerekend bijna 57 miljoen euro. Het vliegtuig was volgens de NCA gehuurd van een particuliere onderneming. De bemanningsleden zijn zonder aanklacht vrijgelaten. Het toestel was vanuit Colombia naar Groot-Brittannië gevlogen.