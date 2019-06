Britse auto-industrie waarschuwt Boris Johnson: “Een 'no-deal' is geen optie” HR

25 juni 2019

11u23

Bron: ANP 2 Brexit De Britse auto-industrie heeft opnieuw gewaarschuwd tegen het gevaar van een vertrek uit de Europese Unie zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt, de no-dealbrexit. De voorzitter van de Vereniging van Motorfabrieken en -Handel (SMMT), Mike Hawes, zei dat de sector al erg lijdt onder de onzekerheid en de angst voor een no-deal. Die is geen optie voor de industrie.

De eerste taak van de volgende premier is ervoor te zorgen dat er een overeenkomst komt, waarbij de handel ingeval van een brexit ongehinderd doorgaat. Onze auto-industrie heeft niet alle tijd en kan zich geen no-deal veroorloven, zei Hawes.

Hij reageerde op de jongste uitspraken van de Conservatief Boris Johnson. Hij is één van de twee overgebleven kandidaten om premier Theresa May op te volgen. Hij speelt vaak publiekelijk met de gedachte dat in geval van nood het Verenigd Koninkrijk ook zonder deal met Brussel gewoon uit de unie kan stappen.

Onzekerheid

De Britse auto-industrie produceerde in 2018 1,52 miljoen voertuigen. Dat was ruim 9 procent minder dan in 2017 en het vijfde achtereenvolgende jaar dat de productie kromp. De neergang komt volgens de SMMT vooral door de brexit. Het wegvallen van investeringen in de sector is een direct gevolg van de onzekerheid over de brexit, aldus de lobbygroep. In 2018 werd er omgerekend nog 660 miljoen euro ingestopt, maar dat was bijna de helft minder dan het jaar ervoor.

Bekijk ook:

Buren Boris Johnson bellen politie om knallende ruzie.

Boris Johnson blijft favoriet om Theresa May op te volgen.