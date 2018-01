Britse artsen slaan alarm over onaanvaardbare toestanden in ziekenhuizen: "Zelfs in de gang sterven mensen" ADN

17u26

Bron: Belga 2 Getty Images Artsen uit 68 Britse ziekenhuizen die vallen onder de National Health Service (NHS) hebben premier Theresa May gewezen op de deels rampzalige toestanden in de openbare gezondheidszorg. Ze maken zich erg ongerust over de veiligheid van spoedpatiënten. Zelfs in de gang van de vaak overladen ziekenhuizen sterven zieke mensen.

De staatsziekenhuizen zijn chronisch ondergefinancierd, klinkt het in hun schrijven. De toestanden zijn "niet meer aanvaardbaar ondanks grote inspanningen van het personeel". Op de spoedafdeling van een aantal ziekenhuizen moeten vaak meer dan 50 patiënten tegelijkertijd wachten op een bed. De artsen publiceerden hun brief in het Health Service Journal.

De voorbije weken moesten in Groot-Brittannië tienduizenden operaties uitgesteld worden. May had zich daarvoor verontschuldigd, maar verwees naar de bijzondere omstandigheden tijdens de winter, meer bepaald de feestdagen en de stijging van het aantal zieken met aandoeningen van de luchtwegen. Jeremy Corbyn, de leider van de oppositiepartij Labour, sprak vandaag echter van een jaarlijkse "twaalf maanden durende crisis". Hij eiste tijdens een bijeenkomst met medisch personeel een duidelijk hogere investering van de regering in de gezondheidszorg.

"Humanitaire crisis"

De openbare gezondheidszorg NHS is grotendeels vrij voor patiënten en flirt elke winter met zijn bovengrens. De voorzitter van het Britse Rode Kruis sprak een jaar geleden in het Londense parlement zelfs van een "humanitaire crisis".

Naast de schaarse middelen zijn volgens Britse gezondheidsexperten ook de exploderende patiëntenaantallen een reden voor de zorgwekkende toestanden. De behandeling van almaar meer bejaarden met chronische ziektes drijft de kosten de hoogte in. Momenteel is ook het aantal griepgevallen in Groot-Brittannië exponentieel gestegen.