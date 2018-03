Britse ambassadeur in Moskou komt niet naar vergadering over vergiftigde spion: Kremlin misnoegd IVI

21 maart 2018

12u26

Bron: Belga 1 De Britse ambassadeur in Rusland zal niet aanwezig zijn voor de vergadering die het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken organiseert over de vergiftiging van de Russische voormalige spion Sergei Skripal en zijn dochter. Dat toont volgens het Kremlin aan dat Londen de antwoorden van Moskou niet wil aanhoren.

Rusland roept de buitenlandse ambassadeurs op het grondgebied deze namiddag bijeen voor een ontmoeting met de verantwoordelijken en experten van het departement dat binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken belast is met non-proliferatie en de controle op bewapening.

Een woordvoerder van de Britse ambassade zegt dat de ambassadeur daar niet aan zal deelnemen. Wel wil de missie een functionaris sturen "op operationeel niveau". Verdere details gaf de woordvoerder niet.

Absurde situatie

"Voorzien is dat het standpunt van Rusland wordt verteld aan de officiële vertegenwoordigers van andere staten, dat men antwoordt op eventuele vragen en dat Rusland een stand van zaken geeft over het eigen onderzoek", aldus Maria Zacharova, woordvoerster van het Russische ministerie. Dat de Britse ambassadeur niet wil deelnemen aan de ontmoeting, valt niet in goede aarde in het Kremlin. "Dat is een nieuwe veelzeggende manifestatie van een absurde situatie waarin men vragen stelt, maar de antwoorden niet wil horen", aldus de woordvoerder van het Kremlin, Dmitri Peskov.