Britse ambassadeur in de VS stapt op na uithalen Trump

10 juli 2019

13u08

Bron: Belga 0 Kim Darroch, de Britse ambassadeur in de Verenigde Staten, stapt op. Dat heeft hij bekendgemaakt in een per e-mail verstuurde mededeling, zo meldt persagentschap Bloomberg. Amerikaans president Donald Trump haalde de voorbije dagen nog zwaar uit naar de man.

Zondag lekten memo’s van Darroch uit via de Mail on Sunday. De ambassadeur schreef erin dat de regering van de Amerikaanse president “onbeholpen” en “onbekwaam” handelt en dat president Donald Trump onzekerheid uitstraalt. Daarnaast raadde hij regeringsleden aan de nieuwsverhalen over de machtsstrijd in het Witte Huis te geloven, hoewel Trump die zelf altijd afdoet als fake news.



Trump haalde daarop meteen uit naar Darroch. “De ambassadeur heeft het Verenigd Koninkrijk geen dienst bewezen”, verklaarde hij onder meer aan de pers. Later verklaarde hij op Twitter dat zijn administratie geen contact meer zou onderhouden met de ambassadeur en dat de volgende administratie de man beter zou vervangen.



Gisteren deed hij daar nog een schepje bovenop, met een ware scheldtirade aan het adres van Darroch. “De gekke ambassadeur die het Verenigd Koninkrijk opgedrongen heeft aan de Verenigde Staten is niet iemand waar we blij mee zijn, een erg domme man”, zei Trump onder meer.

“De huidige situatie maakt het voor mij onmogelijk om mijn rol te vervullen op de manier die ik zou willen”, staat in de mail van Darroch. De Britse eerste minister Theresa May had wel haar steun aan de diplomaat uitgesproken.