Britse agenten ondervragen gevluchte diplomatenvrouw in VS na doodrijden Harry Dunn (19) ADN

31 oktober 2019

12u20

Bron: ANP 0 Britse politiemensen hebben in de Verenigde Staten Anne Sacoolas verhoord, de 42-jarige vrouw van een Amerikaanse diplomaat. Zij reed eind augustus in Groot-Brittannië de 19-jarige Harry Dunn dood, doordat ze aan de verkeerde kant van de weg reed.

Kort na het ongeluk nam Sacoolas de benen naar Amerika en schermde met de diplomatieke onschendbaarheid van haar man. Ze is nu onder ede gehoord.

De ouders van Harry Dunn klagen niet alleen de vrouw aan, maar ook de regering-Trump. Die zou de diplomatenvrouw de hand boven het hoofd hebben gehouden.



Eerder deze maand brachten de ouders van Dunn een bezoek aan de VS, om daar te pleiten voor Sacoolas' terugkeer naar Groot-Brittannië om te worden berecht. Trump nodigde het paar uit voor een bezoek aan het Witte Huis, maar overviel hen daar met de vraag of ze bereid waren Sacoolas te ontmoeten. Zij was 'toevallig' in de kamer ernaast. De ouders voelden daar niets voor.