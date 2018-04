Britse agente seksueel misbruikt bij arrestatie mvdb

28 april 2018

17u38 4 Een agente die vrijdagochtend vroeg een arrestatie verrichtte in de Engelse stad Sheffield is tijdens de interventie seksueel misbruikt door de arrestant.

De agente en een collega gingen ter plaatse na een melding over een verkrachting in het centrum van de stad. Ze lokaliseerden de verdachte en probeerden hem te arresteren. De 29-jarige verzette zich hevig en kegelde een houten plakkaat naar de ordehandhavers. Hij betastte daarna de agente.

Meer ploegen kwamen ter plaatse. De man kon alsnog in de boeien worden geslagen. Politiechef Lydia Lynskey prees de moed van de twee agenten die enkele dagen arbeidsongeschikt zijn. De twintiger is beschuldigd van verkrachting, geweldpleging en seksueel msibruik. Zijn naam is niet vrijgegeven.