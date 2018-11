Britse agent verloor “alles” door besmetting met novitsjok kv

22 november 2018

21u01

Bron: BBC 0 De Britse politieagent die vergiftigd werd met novitsjok, kort nadat de Russische ex-dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia buiten bewustzijn werden aangetroffen op een bankje in Salisbury, verloor zijn huis en al zijn bezittingen als gevolg van de besmetting. Dat vertelt hij in een interview met BBC.

Sergei Skripal en zijn dochter Yulia werden op zondag 4 maart zwaar ziek aangetroffen op een bankje in Salisbury. Die avond werd agent Nick Bailey samen met twee collega’s naar hun woning gestuurd om uit te zoeken of er nog eventuele andere slachtoffers waren.

Enkele uren later werd Bailey onwel. “Mijn pupillen waren net speldenkoppen en ik was zweterig en had het heel warm”, zegt de 38-jarige vader van twee, die aanvankelijk dacht dat hij gewoon moe en overspannen was. Twee dagen later was hij echter zo ziek, dat hij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. “Het was verschrikkelijk. Ik was in de war, ik wist niet wat er aan de hand was en het was echt enorm beangstigend.”

Pijnlijke behandeling

Op dat ogenblik wisten de artsen nog niet met welke stof Bailey en de Skripals in contact waren gekomen. Onderzoekers van het Laboratorium voor Defensiewetenschap en Technologie stonden versteld toen bleek dat het om novitsjok ging. “Novitsjok is een van de meest gevaarlijke stoffen. Het is bijzonder uniek omdat het mensen kan vergiftigen in erg lage concentraties”, vertelt een professor van het lab aan de BBC.

“Wetende wie de andere twee (patiënten) waren en hoe erg ze er aan toe waren... Ik was doodsbang”, vertelt Bailey. Hij onderging een erg pijnlijke en stresserende behandeling. “Ik was de hele tijd bij bewustzijn. Ik kreeg veel injecties. Ik had tegelijkertijd vijf of zes infusen in mijn arm.”

Voordeur

Het duurde twee weken vooraleer wetenschappers en speurders ontdekten hoe de Skripals en Bailey in contact waren gekomen met novitsjok: het middel was op de klink van de voordeur gespoten. Bailey droeg zelf beschermende kledij toen hij de woning binnen ging, dus het is een raadsel hoe hij het product dan toch op zijn huid kreeg. “Ik weet het niet. Misschien heb ik in het huis mijn masker en bril wat aangepast met het gif op mijn hand”, klinkt het.

Parfumflesje

Vier maanden later werd een Brits koppel eveneens blootgesteld aan novitsjok. Charlie Rowley (45) had een parfumflesje gevonden en dat aan zijn vriendin Dawn Sturgess (44) gegeven. Die dacht dat het om een bekend duur parfum ging en spoot het op haar polsen. In werkelijkheid ging het echter om het flesje waarin het middel het land was binnengesmokkeld. Sturgess stierf aan de gevolgen, Rowley werd ziek, maar overleefde. Volgens Dean Haydon, de plaatsvervangend adjunct-commissaris die het onderzoek leidt, zat er in het flesje voldoende novitsjok om “duizenden” mensen te doden.

Huis besmet

De novitsjokbesmetting had voor agent Nick Bailey niet alleen gevolgen voor zijn gezondheid. Toen hij die bewuste dag thuiskwam van zijn werk, besmette hij zonder het te weten ook zijn woning. Zijn gezin kan nog steeds niet terug naar huis.

“Fysiek was ik dankzij het ziekenhuis vrij snel weer in orde”, zegt de politieman. Hij kon na 2,5 week het ziekenhuis verlaten, maar mentaal is het andere koek. “Ik beschrijf het als emotionele mishandeling”, vertelt Bailey. “Het duurt langer om te verwerken, gewoon omwille van alles wat er met ons gebeurd is. We verloren niet alleen het huis, we verloren al onze bezittingen... We verloren alles wat van de kinderen was, de auto’s, we verloren alles.”

De agent probeert zich niet teveel zorgen te maken over de toekomst. “Het is nu gebeurd en ik moet het bekijken van dag tot dag.”

