Britse agent gezond na angst voor aanraking novitsjok kv

08 juli 2018

00u03

Bron: Belga 0 In het ziekenhuis van Salisbury, in het Engelse graafschap Wiltshire, is een politieagent behandeld voor mogelijke blootstelling aan het dodelijke zenuwgas novitsjok. Dat heeft een woordvoerder van het Salisbury District Hospital vandaag gezegd. De agent is niet veel later gezond en wel uit het ziekenhuis ontslagen. De politie meldt dat hij is onderzocht en alles verder goed is.

De agent maakt deel uit van de politie van Wiltshire, die in Britse media bevestigt dat de agent "uit voorzorg" wordt behandeld. "We zijn verheugd om te bevestigen dat de politieagent die uit voorzorg werd opgenomen in het Salisbury District Hospital in verband met de lopende zaak in Amesbury, onderzocht is en dat hij veilig is bevonden", zegt de politie van Wiltshire in een mededeling. "We herhalen het advies van het Departement Gezondheid dat het risico voor het brede publiek laag blijft."

"Het Salisbury District Hospital heeft een aantal mensen gezien die naar het ziekenhuis zijn gekomen met gezondheidsklachten sinds dit incident aan de gang is, en geen van hen had een behandeling nodig", deelt het ziekenhuis mee.

Dinsdagavond meldde de politie van Wiltshire dat een man een vrouw - beiden in de veertig - uit Amesbury, ruim 10 kilometer ten noorden van Salisbury, zaterdag waren opgenomen in het ziekenhuis omdat ze werden blootgesteld aan een "onbekende substantie". Scotland Yard bevestigde later dat het om het zenuwgas novitsjok gaat, maar dat het tweetal vermoedelijk niet rechtstreeks geviseerd werd.

Salisbury is de plek waar op 4 maart de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal samen met zijn dochter Joelia vergiftigd werd met een kleine hoeveelheid novitsjok. De Britse autoriteiten stelden Rusland verantwoordelijk voor de aanval. Beiden overleefden ze de aanval.

