Britse aartsbisschop ontkent in de doofpot stoppen van klachten over seksueel misbruik door priester Tolkien IB

14 december 2018

00u55

Bron: The Guardian 0 De Britse aartsbisschop Vincent Nichols ontkent dat hij klachten over kindermisbruik door priester JRR Tolkien, de oudste zoon van de beroemde schrijver, in de doofpot heeft gestopt. Dat meldt The Guardian.

Ondanks het feit dat Nichols, de aartsbisschop van Westminster zijn daden verdedigt, geeft hij wel toe dat hij een fout gemaakt heeft door de latere slachtoffers van de man niet op de hoogte te brengen van het feit dat er al in 1968 melding van grensoverschrijdend verdrag door priester Tolkien, de oudste zoon van de beroemde schrijver, werd gemaakt.

De katholieke kerk ontving dat jaar een brief waarin geklaagd werd dat de priester scoutingjongetjes had bevolen om zich voor zijn ogen uit te kleden.

Na ontvangst van de brief zou priester Tolkien weggezonden zijn om elders therapie te ondergaan. Toch kon hij nadien nog decennialang aanblijven als priester.

Politie

Nichols zegt nu echter dat de brief waarin het grensoverschrijdende gedrag van Tolkien gemeld werd, niet door de kerk werd achtergehouden en zelfs aan de politie werd bezorgd. De aartsbisschop verklaarde dit aan een commissie van onafhankelijke onderzoekers die kindermisbruik in de katholieke kerk onderzoeken.

Burgerlijk gerecht

In de vroege jaren 2000 spanden de slachtoffers van Tolkien rechtszaken tegen de kerk aan, maar de aanklachten kwamen te vervallen toen bleek dat de priester in slechte gezondheid verkeerde.

Nichols was in die tijd aartsbisschop van Canterbury en gaf aan de commissie toe dat zijn grootste zorg destijds was om te voorkomen dat de zaak voor het burgerlijk gerecht zou komen. Hij geeft nu toe dat dit fout was, evenals het niet openbaar maken van de brief die duidelijk maakt dat de kerk al sinds 1968 wist van het grensoverschrijdend gedrag van priester Tolkien.

Druk

Nichols zei verder onder druk te zijn gezet door advocaten van de familie Tolkien die niet wilden dat de kerk aansprakelijk werd gesteld of een schikking zou bereiken met de vermeende slachtoffers uit angst dat de naam Tolkien bezoedeld zou worden.

Priester Tolkien stierf in 2003 en heeft het misbruik altijd ontkend.