Britse (30) betrapt met vijf koffers vol bankbiljetten op luchthaven KVDS

07 oktober 2020

13u54

Bron: ANP, Reuters 0 Een Britse vrouw is op het Londense vliegveld Heathrow betrapt met vijf koffers vol bankbiljetten. Ze wilde met 1,9 miljoen pond (ruim 2 miljoen euro) naar Dubai vliegen.

De 30-jarige Tara H. uit Leeds in het noorden van Engeland wordt aangeklaagd voor witwassen, meldt de Britse grenswacht woensdag.

Recordbedrag

De vrouw werd zaterdag tegengehouden. Politiemensen doorzochten haar koffers en vonden de grote hoeveelheid geld. Het gaat om een recordbedrag voor dit jaar. Volgens de Britse minister Chris Philp is de strijd tegen het smokkelen van niet aangegeven cash geld vanuit het Verenigd Koninkrijk een belangrijke stap in het aanpakken van de georganiseerde misdaad.





De vrouw verscheen maandag voor de rechter en zal al zeker tot 5 november in de cel blijven. Een 28-jarige vrouw uit Doncaster in het noorden van Engeland die samen met Tara H. werd opgepakt, is voorlopig vrijgelaten.