Brits stel onterecht vast na droneaanval: “Politie heeft ons schandalig behandeld” Sanne Schelfaut

24 december 2018

21u43

Bron: Daily Mail 0 Het echtpaar dat deze week onterecht aangehouden werd vanwege de droneaanval op de Londense luchthaven Gatwick voelt zich schandalig behandeld door de Britse politie. In een interview in The Telegraph vertellen Paul Gait (47) en zijn vrouw Elaine Kirk (54) dat ze door alle spanningen medische hulp nodig hebben. “We zijn onschuldig, maar door fouten van de politie hebben we totaal geen privacy meer.” Gisteren klonk het nog dat er misschien helemaal geen drones te zien waren, maar dat spreekt de politie nu met klem tegen.

Gait en Kirk zijn niet de enigen met zware kritiek op het politieonderzoek. Ook de Britse staatssecretaris van Transport Chris Grayling zou zich volgens The Telegraph ergeren aan het “prutswerk” dat afgeleverd werd. Onderzoek moet uitwijzen wat er misgegaan is. “Ons huis in Crawley is helemaal doorzocht en onze namen, foto's en andere persoonlijke informatie gingen de hele wereld over. Verschrikkelijk”, klinkt het. Het stel slikt medicijnen om van de schrik te bekomen. “Gelukkig hebben onze familie en vrienden altijd het vertrouwen in ons bewaard.” Het echtpaar werd 36 uur ondervraagd.

Detectiesystemen

De Britse staatssecretaris voor Veiligheid Ben Wallace beloofde meer preventieve maatregelen te nemen. Er zouden in het hele land detectiesystemen komen om zo’n onbemande toestellen op te sporen. “Maar drones blijven populair en er kunnen problemen rijzen bij militaire acties in een publieke omgeving. Er bestaan dus geen gemakkelijke oplossingen. Politie, luchthavenleiding en legereenheden doen er wel alles aan om de veiligheid van de mensen te garanderen en de dader(s) achter de drone-invasie te vinden.”

56.000 euro voor gouden tip

Door de aanwezigheid van de onbemande vliegtuigjes moest het vliegverkeer op de luchthaven 36 uur lang stilgelegd worden. Bijna 800 vluchten werden afgelast, circa 140.000 reizigers werden getroffen.

De politie loofde een beloning van maar liefst 56.000 euro uit voor de gouden tip. Volgens de Britse wet is het illegaal om met drones te vliegen binnen 1 kilometer van een luchthaven. Op de overtreding staat maximaal 5 jaar gevangenisstraf.