Brits Rekenhof: Verenigd Koninkrijk niet klaar voor no deal

27 september 2019

15u14

Bron: Belga 4 Volgens het Britse Rekenhof - het Financial Audit Office - is Groot-Brittannië op sommige vlakken nog altijd slechts pover voorbereid op een exit uit de EU op 31 oktober zonder akkoord met Brussel. Het agentschap waarschuwt vooral voor medicijntekorten. "Er bestaat een risico op vertragingen in de leveringen voor de zorgsector", klinkt het in een mededeling.

Ondanks de inspanningen die de Britse regering al heeft gedaan, ligt er volgens het Rekenhof "nog een aanzienlijke hoeveelheid werk" op de plank. Zo heeft het ministerie van Volksgezondheid nog geen volledig overzicht opgemaakt van de fabrikanten en distributeurs van farmaceutische producten.

Van de 12.300 geneesmiddelen die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt, komen er naar schatting 7.000 vanuit de EU. Bij een harde brexit komt die aanvoerlijn in het gedrang. Het goederenverkeer met de EU kan van de ene op de andere dag met 40 tot zelfs 60 procent terugvallen, aldus het Rekenhof.

De Britse premier Boris Johnson wil zijn land uiterlijk op 31 oktober uit de Europese Unie halen, met of zonder akkoord, hoewel een onlangs gestemde wet hem verplicht uitstel te vragen als er geen uitzicht is op een akkoord met Brussel. Of en hoe Johnson die wet zou willen omzeilen, is onduidelijk.